Желающих начать свой бизнес женщин обучают социальному предпринимательству в Нур-Султане

Обучения проходят на заседаниях школы женского лидерства, которые организует управление по делам общественного развития и "Казахстанская ассоциация Даму".

Есть часть женщин, в том числе многодетных матерей, которые реально заинтересованы не быть иждивенцами, поэтому наша задача помочь им начать свое дело с нуля, рассказал на заседании школы женского лидерства социальный предприниматель Эмин Аскеров, передает корреспондент Zakon.kz.

- Есть часть женщин, которые реально заинтересованы не быть иждивенцами. Наша задача выявить их и поддержать. Со своей стороны при обращении к нам мы стараемся помочь, обучить и оказать информационную поддержку. Так как я социальный бизнесмен, наша задача не заработать деньги, а решить проблему, - рассказал социальный предприниматель Эмин Аскеров.

Он добавил, что социальное предпринимательство сегодня новый тренд, который очень сильно начинает развиваться в Казахстане.

- Стараемся пропагандировать эту тему, чтобы женщины находили в себе силы зарабатывать своим трудом. У них есть определенный потенциал, поэтому нужно лишь его раскрывать и доводить до самореализации. Если затрагивать социально-уязвимых слоев населения, то есть успешные примеры, когда люди с инвалидностью с нуля создают свои организации и работают на рынке труда. Что касается женщин, которые обучались у нас, например, швейному делу, росли до начальника цеха, а потом уже также уходили открывать свое дело. Мы стараемся создавать такие возможности, чтобы они далее могли работать без нас, - объяснил предприниматель.

По его словам, причина провалов в сфере бизнеса у новичков заключаются в том, что многие люди не прописывают бизнес-планы, не учитывают риски, не всегда имеют команду единомышленников.

- В последние дни я расширяю свою программу и усиливаю. Внедряю фишки отличия нашего предприятия, начал внедрять работу с государством и ценовая политика. Оказалось, что многие "плавают" и не знают какова цена их продукта должна быть, - подчеркнул Эмин Аскеров.

По словам организатора, главы ОЮЛ "Казахстанская ассоциация Даму" Анары Битебаевой, перед открытием в августе этого года школы женского лидерства они анонсировали информацию, собрав свыше 70 анкет желающих принять участие. За время прошло уже два заседания, где всем желающим рассказывали, какими качествами женщина должна научиться, чтобы поднять бизнес с нуля.

- Сегодняшнее заседание интересно тематикой социального предпринимательства, где участницы могут узнать о стартапах и новшествах. Далее мы хотим провести заседание с участием одной из самых опытных представительниц НПО Баян Ахметжановой на тему тайм менеджмента. В целом у нас по плане ежеквартальные такие заседания. Если ранее школа женского лидерства была для НПО, но в этом году мы создали такую возможность для простых женщин, которые хотят развиваться, получать новые навыки и знания, - рассказала Анара Битебаева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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