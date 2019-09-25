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Полицейского в Уральске арестовали по подозрению в покушении на убийство

Сотрудник арестован и помещен в изолятор временного содержания.

Фото : Factum.kz25 сентября 2019, 20:06

В Уральске по подозрению в покушении на убийство арестован полицейский, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что сотрудник полиции в порядке статьи 128 УПК РК арестован и помещен в изолятор временного содержания.

- Он подозревается в преступлении по ст. 24 на ст. 99 УК РК "Покушение на убийство". Ведется досудебное расследование, выясняются обстоятельства дела, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое. Он переведен из реанимации в хирургическое отделение.

23 сентября в 3.00 в травмпункт городской многопрофильной больницы попал уроженец Сырымского района 1992 года рождения. У него диагностировано проникающее ранение грудной клетки между 5 и 6 ребрами слева. Полицейские проверяли причастность коллеги к преступлению, совершенному в ночном клубе "Барвиха".


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