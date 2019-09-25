Дефицита угля в Туркестанской области нет

Ведется еженедельный мониторинг подготовки к отопительному сезону и ежедневный мониторинг по обеспечению населения угольным топливом.

Общая необходимость угольного топлива Туркестанской области на осенне-зимний период составляет 1 млн. 181,8 тыс тонн. На сегодняшний день поставлено 514,4 тыс тонн (43,5%). В ближайшее время перевозка полностью завершится, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В отопительный период дефицита угля не ожидается. Об этом на прошедшем брифинге сообщил руководитель отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Игилик Тургымбеков.

По словам спикера, отопительный сезон по области планируется начать с 1 ноября. Однако, в случае резкого похолодания, отопительный сезон может начаться раньше.

- 2748 бюджетных организаций в регионе полностью подготовлены к отопительному сезону, им доставлены необходимые 171,1 тыс тонн угля и 5 млн. 143,7 тыс литров жидкого топлива (дизельное топливо). Для организаций, обеспечивающиеся централизованным отоплением потребность в угле составляет 108,8 тыс тонн, доставлено 43,2 тыс тонн. Потребность населения в угле составляет 902,0 тыс тонн, поставлено 301,2 тыс тонн (33,4%). Поставка угля продолжается. Стоимость 1 тонны угля "Шубарколь" на складах железнодорожных станций (ж/д тупик) в пределах 14-17 тыс. тенге. Населению необходимо уже сейчас приобретать твердое топливо, - отметил И.Тургымбеков.

Кроме того, потребность области по мазуту составляет 9,6 тыс тонн. На сегодняшний день, составлен договор с поставщиком. Поставка мазута планируется с октября текущего года.

Стоит отметить, ведется еженедельный мониторинг подготовки к отопительному сезону и ежедневный мониторинг по обеспечению населения угольным топливом.

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