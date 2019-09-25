Дарига Назарбаева: Идея Большой Евразии естественна, как сама жизнь
За эти дни я провела более двух десятков двусторонних встреч. Хочу поделиться своими впечатлениями, - говорит Председатель сената парламента РК.
Дарига Назарбаева прокомментировала итоги Совещания спикеров парламентов стран Евразии, сообщает Zakon.kz.
Вчера прошло заседание Спикеров парламентов стран Европы и Азии. Хотелось бы поделиться своими впечатлениями и комментариями
Повестка Совещания была весьма насыщенной и актуальной.
Состоялся свободный, заинтересованный и эффективный многосторонний диалог.
Это естественно, что каждый руководитель Парламента в своих высказываниях основывался на национальных интересах своей страны. Но дух и атмосфера форума настроила всех на продуктивный диалог, поиск точек взаимопонимания и нахождения того, что нас объединяет, а не разъединяет.
Россия, Южная Корея, Турция, а теперь и Казахстан стали эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран Европы и Азии.
Саммит дал всем коллегам возможность формального и неформального доверительного общения. Здесь, на политической площадке, в сердце Евразии, царила атмосфера дружбы, искренности и радости от встреч.
За эти дни я провела более двух десятков двусторонних встреч. Хочу поделиться своими впечатлениями.
Состоявшиеся встречи чрезвычайно важны – они развивают доверительные отношения между руководителями парламентов. Ведь в равноправном диалоге рождаются новые идеи и совместные проекты, направленных на решение вопросов, волнующих людей.
И это все работает на рост доверия и взаимопонимания, на интересы мира и взаимовыгодного сотрудничества между странами Евразии.
Думаю, что со мной согласятся все присутствующие – идеи, которые 25 лет назад высказал Первый Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев, не просто живы и развиваются, - они во многом предопределили интеграционные процессы на пространстве Евразии, дали толчок сформировавшим современный облик континента геополитическим и интеграционным экономическим инициативам.
Евразийская идея, евразийская идеология Назарбаева воодушевила и вдохновила целое поколение политиков стран Европы и Азии на новую качественную интеграцию, интеграцию 21 века.
Мы видим, как на наших глазах в течение последнего десятилетия рождаются контуры Большой Евразии.
Я глубоко верю в эту Идею.
Она оптимистична и позитивна. Она создает особую атмосферу доверия, сотрудничества во всех сферах. А это значит, что она будет способствовать миру на Евразийском пространстве и процветанию ее народов.
Разве не об этом мечтают все здравомыслящие жители нашего континента?
Идея Большой Евразии вечна и естественна, как сама жизнь.
И чтобы идея стала реальностью нужна большая и кропотливая работа. Прошедший форум показал, что это возможно, а значит это будет.
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева
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