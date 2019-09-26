Мусорная площадка в одном из районов Алматы облюбована крысами

Дератизационные работы в этом году проводятся по плану и травить грызунов начали в центральной и нижней части города

Жителей Бостандыского района Алматы терроризируют крысы. Грызуны давно оккупировали территорию возле мусорных контейнеров и постепенно расширяют ареал обитания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Люди боятся выносить мусор и выводить детей на прогулку: незваные гости стали появляться в парке и на детской площадке.

Видео того, как крысы прочесывает мусорные баки, сняли жители многоэтажек на углу улиц Жарокова-Байкадамова. С их слов, грызуны совершенно не боятся людей. Противостояние длится уже месяц и преимущество, похоже, на стороне крыс. Они уже вторгаются во дворы и детские площадки. Но больше всего люди боятся выносить мусор.

- Мусор часто вывозят, баки пустые, но крыс много. Выкидываешь пакетик, пробежит там что-нибудь. Люди тоже приходят и мусор выбрасывают может в тапках или каблуках, вдруг укусит еще. Плюс рядышком парк имеется, дети гуляют. Месяц продолжается, как таковые меры пока не видел, - говорит Артем Платов.

На оккупированную крысами территорию приехали и специалисты городской дезинфекции. Они тут же принялись травить грызунов новым, по их словам, эффективным средством.

Дератизационные работы в этом году проводятся по плану и травить грызунов начали в центральной и нижней части города. Здесь на Жарокова-Байкадамова обработка должна начаться лишь в середине октября. Поэтому жителей этого района просили потерпеть. Однако информация просочилась в СМИ и специалистам пришлось внести коррективы в свою работу.

- Мы проводим городскую дератизацию по второму туру. Бостандыкский район у нас стоит с 10 по 14 октября. По заявлению жителей на то, что крысы разводятся по мусоркам, мы будем внепланово обрабатывать территорию полностью. По Турксибскому, Жетысускому, Алмалинскому, Ауезовскому району мы работу закончили, - сказал руководитель управления алматинским филиалом ТОО МУ "Дезинфекция Актобе" Бексултан Турдалы.

Всего в городе работает 8 бригад. В их составе 64 специалиста и 8 единиц техники. В профильном управлении городского акимата взяли ситуацию на контроль.

- На эти виды работ выделено 80 миллионов тенге. Есть утвержденный график. Согласно графику, они выполняют. Также есть мобильная группа, по заявкам жителей они будут работать также, - отметил главный специалист отдела управления водными ресурсами и реализации схем газификации "УЭКХ" города Алматы Нурлан Омирханов.

В подобных случаях специалисты рекомендуют жителям обращаться в местные исполнительные органы через Open Almaty или социальные сети.

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