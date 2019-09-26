Жестокое убийство в Караганде: Из России этапировали подозреваемого

В 2011 году он был в составе преступной группировки, жестоко убившей бизнесмена.

В Казахстан из России этапировали карагандинца, которого подозревают в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Карагандинской области.

Убийство произошло в августе 2011 года. 40-летний житель Караганды вместе с восемью подельниками похитил предпринимателя в центре города, переодевшись в полицейских. Похищенного мужчину вывезли в Бухар-Жырауский район и жестоко убили.

Причиной стала месть. Накануне похищения в одном из кафе у бизнесмена произошел конфликт с женщиной. Об инциденте она рассказала мужу и брату. Те решили отомстить: спланировали похищение, подключили родственников и друзей, купили форму полицейского спецназа и новые телефоны для связи.

На четырех автомобилях девять человек отправились за бизнесменом. Лжеполицейские схватили мужчину на автостоянке, сковали наручниками, надели мешок на голову и затолкали в машину. Мужчина не сопротивлялся, будучи уверен, что перед ним настоящая полиция.

Позже преступная группировка поменяла авто, чтобы замести следы. Выехав в Бухар-Жырауский район, они отвезли похищенного в зимовку. На берегу реки мужчину жестоко избили, в том числе молотком по голове, что и стало причиной смерти.

Когда похищенный перестал подавать признаки жизни, преступники закопали его и вернулись в город. Вскоре преступление было раскрыто сотрудниками полиции. Были задержаны восемь участников преступления и преданы суду. В 2012 году специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области признал их виновными и приговорил к длительным срокам наказания.

Девятый участник преступления скрывался несколько лет. Его наконец нашли в Липецке и экстрадировали в Казахстан.

Материалы его дела поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области. Его судьбу решит суд присяжных.

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