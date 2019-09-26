Столичный участковый раскрыл кражу, находясь на больничном

По горячим следам ему удалось выйти на вора и задержать.

В Нур-Султане участковый инспектор полиции, находясь на больничном, раскрыл преступление, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Владелец продуктового магазина, обнаружив пропажу принадлежащего ему велосипеда, обратился за помощью к участковому инспектору полиции. Выйти непосредственно на полицейского, по словам потерпевшего, помогли информационные листы, которые с информацией и номерами телефонов расклеивает каждый участковый инспектор на доверенной ему территории. Информационные листы содержат информацию об участковом инспекторе полиции, его фотографию, адрес участкового пункта полиции, номер мобильного телефона.

Несмотря на проблемы со здоровьем и прохождение лечения во время больничного, участковый инспектор полиции приступил к работе. По горячим следам ему удалось выйти на вора и задержать. Украденный велосипед возвращен хозяину.

Сотрудники Департамента полиции столицы с 15 сентября по 10 декабря в целях активизации работы по профилактике правонарушений на каждом административном участке проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Участок".

В ходе проведения ОПМ произведен обход более 17 тысяч квартир и около 2,5 тысяч частных домов. По месту жительства проверено более тысячи лиц, состоящих на учете в ОВД, также проверены более тысячи владельцев гражданского оружия. Выявлено свыше 200 квартир, сдающихся внаем, информация по которым направлена в Департамент государственных доходов по Нур-Султану.

В целом с начала оперативно-профилактического мероприятия привлечено к административной ответственности более 3,5 тысяч лиц.

За нарушение миграционного законодательства РК по статье 517 КРКоАП выявлено 60 иностранных граждан.

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