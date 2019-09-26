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В Петропавловске закупили бракованные детские площадки на миллионы тенге

Родители боятся отпускать детей поиграть.

Фото : pixabay.com26 сентября 2019, 09:02

Жители Петропавловска боятся отпускать детей на детские площадки. Новые аттракционы во дворах сомнительного качества. Многие из них сломались через несколько дней после установки. Кроме того, на детских площадках куча ям и открытых канализаций. При этом городские чиновники на организацию детского досуга потратили немалые деньги - 200 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Детская площадка на окраине Петропавловска опасна для жизни, считают местные жители. Новое оборудование уже разваливается, а земля в некоторых местах проваливается. У Динары Мукажановой пятеро детей. Самых маленьких она на эту площадку отпускать боится.

Динара Мукажанова:

- Я поэтому боюсь за детей, что они могут утонуть в этой яме. Потому что здесь не только у меня дети. Много кто приходит. Это бывают маленькие-маленькие совсем дети.

Люди опасаются и игрового инвентаря. Многие качели сломались уже через несколько дней после установки. Такая же проблема и в других районах города. Акимат закупил аттракционы у местного поставщика. Подрядчик же на некоторых площадках забыл установить даже ограждение.

Елена Лукьянчикова:

- Приехали тут ребята из этой фирмы, которая делает эти детские площадки. Он переговорил с руководителем фирмы своей и нам дал послушать. Что ограждения на Интернациональную, 13 не будет, потому что мы его поставили на каком-то адресе по улице Мира.

При этом каждая игровая площадка обошлась городскому бюджету в 2,5 миллиона тенге. Всего чиновники выделили 200 млн. В эту сумму включены несколько мини-футбольных полей и уличных тренажеров. Общественники считают, что и сам договор по закупке и установке оборудования был заключен с нарушениями.

Руслан Асаубаев, член специальной мониторинговой группы:

- Они нарушили ценовой предел, который составляет 500 МРП - 1,2 млн тенге. Здесь же у нас договор заключен на 200 миллионов. Здесь коррупционные риски налицо, то, что авторские права получены в такой короткий срок.

В городском акимате заявляют обратное. Мол, закон позволяет им заключать такие контракты.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ:

- На основании третьего пункта, третьего подпункта 39 статьи о государственных закупках, если у предприятия имеется сертификат на авторское право, то акимат имеет право заключить договор на любую сумму и без проведения госзакупок.

Городские власти обещают тщательно проверить оборудования и наказать поставщика за дефекты. А общественники ставят вопрос о целесообразности столь дорогого приобретения. В Казахстане имеется множество более дешевых аналогов, считают эксперты. Подобные детские площадки при проведении открытого конкурса обошлись бы бюджету Петропавловска примерно в 700 тысяч тенге за единицу.


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