В Петропавловске закупили бракованные детские площадки на миллионы тенге

Родители боятся отпускать детей поиграть.

Жители Петропавловска боятся отпускать детей на детские площадки. Новые аттракционы во дворах сомнительного качества. Многие из них сломались через несколько дней после установки. Кроме того, на детских площадках куча ям и открытых канализаций. При этом городские чиновники на организацию детского досуга потратили немалые деньги - 200 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Детская площадка на окраине Петропавловска опасна для жизни, считают местные жители. Новое оборудование уже разваливается, а земля в некоторых местах проваливается. У Динары Мукажановой пятеро детей. Самых маленьких она на эту площадку отпускать боится.

Динара Мукажанова:

- Я поэтому боюсь за детей, что они могут утонуть в этой яме. Потому что здесь не только у меня дети. Много кто приходит. Это бывают маленькие-маленькие совсем дети.

Люди опасаются и игрового инвентаря. Многие качели сломались уже через несколько дней после установки. Такая же проблема и в других районах города. Акимат закупил аттракционы у местного поставщика. Подрядчик же на некоторых площадках забыл установить даже ограждение.

Елена Лукьянчикова:

- Приехали тут ребята из этой фирмы, которая делает эти детские площадки. Он переговорил с руководителем фирмы своей и нам дал послушать. Что ограждения на Интернациональную, 13 не будет, потому что мы его поставили на каком-то адресе по улице Мира.

При этом каждая игровая площадка обошлась городскому бюджету в 2,5 миллиона тенге. Всего чиновники выделили 200 млн. В эту сумму включены несколько мини-футбольных полей и уличных тренажеров. Общественники считают, что и сам договор по закупке и установке оборудования был заключен с нарушениями.

Руслан Асаубаев, член специальной мониторинговой группы:

- Они нарушили ценовой предел, который составляет 500 МРП - 1,2 млн тенге. Здесь же у нас договор заключен на 200 миллионов. Здесь коррупционные риски налицо, то, что авторские права получены в такой короткий срок.

В городском акимате заявляют обратное. Мол, закон позволяет им заключать такие контракты.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ:

- На основании третьего пункта, третьего подпункта 39 статьи о государственных закупках, если у предприятия имеется сертификат на авторское право, то акимат имеет право заключить договор на любую сумму и без проведения госзакупок.

Городские власти обещают тщательно проверить оборудования и наказать поставщика за дефекты. А общественники ставят вопрос о целесообразности столь дорогого приобретения. В Казахстане имеется множество более дешевых аналогов, считают эксперты. Подобные детские площадки при проведении открытого конкурса обошлись бы бюджету Петропавловска примерно в 700 тысяч тенге за единицу.

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