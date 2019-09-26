В Правила содержания подвергнутых административному задержанию внесены изменения

Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя председателя КНБ РК - директора Пограничной службы.

Председатель Комитета национальной безопасности РК своим приказом от 16 сентября 2019 года внес изменения в Правила содержания в специально оборудованных помещениях лиц, подвергнутых административному задержанию, передает Zakon.kz.

В частности, дополнен пункт, в котором говорится, что в соответствии с пунктом 2 статьи 788 Кодекса по просьбе лица, задержанного за совершение административного правонарушения, о месте его нахождения незамедлительно уведомляются его родственники, администрация по месту работы или учебы, защитник, а также посольство, консульство или иное представительство иностранного государства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

О задержании несовершеннолетнего уведомление его родителей или лиц, их заменяющих, обязательно.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (25 сентября).

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