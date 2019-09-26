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Осужден руководитель Департамента охраны общественного здоровья ВКО 

За получение взятки и мошенничество назначено наказание в виде штрафа в сумме 24,5 млн. тенге.

Фото : Zakon.kz26 сентября 2019, 10:02

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя Департамента охраны общественного здоровья Восточно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Сулейменова Г.К. по подозрению в получении взятки и мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

- Он подозревался в получении взятки в сумме 700 тыс. тенге от подчиненных работников за общее покровительство и создание благоприятных условий в работе, а также мошенничестве при подписании актов выполненных работ, - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

25 сентября приговором суда №2 Усть-Каменогорска Сулейменову Г.К. за получение взятки и мошенничество назначено наказание в виде штрафа в сумме 24,5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.


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