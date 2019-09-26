Найденный в столице мертвый медведь оказался собакой

Труп собаки был утилизирован.

В соцсетях распространяют видео о том, что в центре столицы выбросили труп медведя. По официальной информации, появившейся позже, на самом деле это мертвый алабай, передает Zakon.kz.

- Дожились до того, что теперь в центре столицы просто выкидывают трупы не понятно: то ли медведя, то ли собаки, - сказано в описании к видео.

На записи голос за кадром поясняет, что в районе гаражей лежит мертвый медведь.

- Черви ползают, запашок конечно конкретный, убил кто-то, черный какой-то...

Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет прокомментировал информацию

- 25 сентября 2019 года в социальных сетях появился видео ролик, о том что в городе Нур-Султан, на территории гаражного кооператива "Южный рассвет" лежит труп медведя. После получения информации, сотрудники отдела отлова КГП на ПХВ "Астана ветсервис" оперативно выехали по адресу. При осмотре места пришествия было выявлено, что данный труп принадлежит собаке, породы средне-азиатская овчарка "Алабай". Справочно: Труп собаки: окрас черный, вздут и лежит на правом боку, идет процесс разложения, - сообщил Дилдахмет.

Труп собаки был утилизирован. На месте проведена дезинфекция.

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