Спектакль "8 любящих женщин": От любви до ненависти…

27 и 28 сентября на сцене Театра состоится премьера спектакля по пьесе французского драматурга Робера Тома.

Театр для детей и юношества имени Наталии Сац приготовил сюрприз не только для маленьких зрителей, но и для их родителей. 27 и 28 сентября на сцене Театра состоится премьера спектакля "8 любящих женщин" по пьесе французского драматурга Робера Тома. Корреспондент Zakon.kz побывал на предпремьерном показе и делится первыми впечатлениями от увиденного.

В загородном доме в глуши живет муж с женой, их 16-летняя дочь, странная сестра жены и ее мама, а также две служанки- одна являет собой образец порядочности, другая, наоборот, весьма распущенная. На Рождество, несмотря на жуткую непогоду и снежные завалы, к семейной паре в гости приезжает из Англии их старшая дочь.

Пока хозяин дома спит, постепенно, шаг за шагом, зрителю представляют героинь такими, какие они есть, знакомят публику с их взглядами на жизнь. 16-летняя девчонка прыгает, бегает, бесится и не понимает старшее поколение, призывающее к целомудрию. Гостья из Англии всюду вставляет в свою речь английские словечки, за что над ней по-доброму шутит ее мама и бабушка. Служанки же по-разному относятся к хозяевам дома, но, тем не менее, их обоих ценят за их работу.

С героинями мы познакомились, и пора бы уже хозяину, который попросил не будить его рано, появиться на публике. "Развязная" служанка, наконец, получает поручение разбудить хозяина дома, заходит к нему в спальню, но видит лишь окровавленный труп с ножом в спине.

С этого момента веселая история превращается в детектив, ощущение праздника мгновенно улетучивается. Настает время, когда героини ведут уже не светские беседы и шутят, а сами того не подозревая вступают в тонкую психологическую игру друг с другом. Даже сам воздух становится напряженным: в любой момент может обнаружиться деталь, указывающая на то, что каждая из 8 героинь могла "помочь" хозяину дома умереть.

Актрисы, задействованные в спектакле, не просто играют роли, а по-настоящему проживают на сцене жизнь своих героинь. Татьяна Костюченко, Елена Багрянцева, Мария Коваленко, Наталья Бардина, Ольга Бобрик, Александра Качанова, Наталья Лунина, Ирина Арнаутова в спектакле становятся настоящими француженками, с их манерами и взглядами на жизнь. Но при этом никакой вульгарности, переигрывания или искусственности в их игре не наблюдается. Наоборот, актрисы делятся с публикой огромной палитрой эмоций – веселых, драматичных, пугающих и успокаивающих.

Спектакль Театра для детей и юношества отличает от других постановок этой пьесы оригинальное решение режиссера Владимира Крылова сделать финал спектакля каждый раз, когда он выходит на суд зрителя, абсолютно неожиданным.

Можно с уверенностью говорить, что спектакль "8 любящих женщин" не женский роман в чистом виде или мыльная опера, а нечто большее. Наблюдать за психологической игрой, пытаться вместе с героинями выяснить, кто же убица будет интересно и мужчнам, и женщинам – все же мы любим детективы и расследования. Каждый зритель найдет в спектакле что-то свое, и будет полезной энциклопедией по внутреннему миру человека.

Добавим, что "8 любящих женщин" - не единственная премьера Театра в 75-й юбилейный сезон. Публика уже успела насладиться спектаклями "Алдар Косе: New version" и постановкой на камерной сцене "Ниагарский водопад". Кроме того, в 75-летнем юбилейном сезоне зрителей ждет золотая коллекция лучших спектаклей. Лучшие постановки – "Муха-цокотуха", "Красавица и чудовище", "Али баба и разбойники", "Звездный мальчик", "Конек-горбунок", "Снежная королева", "Золотой ключик", "Ромео и Джульетта" покажут полюбившиеся актеры и молодые талантливые артисты.

Альберт Ахметов

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