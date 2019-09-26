Завершилась международная гонка "JETISÝ ARBA BÁIGESI"

По итогам соревнований победила дружба. Все участники были награждены кубками.

В лагере "Хан-Тенгри" Кегенского района Алматинской области завершилась международная гонка караванов "JETISÝ ARBA BÁIGESI" .Соревнование организовано в рамках программы "Рухани Жангыру". В нем участвовали студенты Индии, Китая, Казахстана и Узбекистана, передает Zakon.kz.

В многодневной гонке на двухколесных арбах участвовали 4 команды, в каждой из которых были по 9 человек. Все участники соревновались на скорость.

Уникальность соревнования - это использование старинного вида казахского транспорта - Двухколесных арб. Автором идеи, конструктором арб и одним из организаторов является техник – инженер, руководитель туристической компании "Хан - Тенгри", Даурен Валиев.

Организаторы смогли создать совершенно новый спортивно – национальный вид путешествия по дикой природе с использований древних кочевых технологий казахов в маршруту Великого Шелкового Пути.

-Основная цель и задача мероприятия - пропаганда статьи Главы государства "Рухани жангыру". В рамках этой гонки, мы намереваемся показать все грани кочевой жизни нашего народа. Здесь ребята из разных стран не только соревнуются, но и знакомятся с нашей культурой. Специально для них проводятся тимбилдинги, где они изучают наши традиции, обычаи. Это способствует укреплению межстуденческих, межнациональных дружеских отношений. В планах провести мероприятие и в следующем году. На данный момент, готовим письма в университеты Кембриджа и Оксворда в Великобритании, а также в ВУЗы Пекина, Дели и Москвы. Если они выразят желания принять участие в гонке, тогда мы с радостью проведем этот проект и в следующем году, - поделился руководитель управления внутренней политики Алматинской области, Рустам Алпысбаев.

В планах у организаторов расширение маршрута и сделать его трансказахстанским, как ралли Париж "Дакар" и "Тур де Франс".

По итогам соревнований победила дружба. Все участники были награждены кубками.

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