Аскар Мамин обсудил с главой "Роскосмоса" Рогозиным проект "Назарбаевский старт"

Премьер-Министру доложили о ходе проведения работ по газификации и водоснабжению города, реконструкции и строительству гостиничных комплексов, созданию СЭЗ "Байконур" в г.Байконыр.

Во время рабочей поездки Премьер-Министр Казахстана ознакомился с социально-экономическим развитием города Байконыр Кызылординской области, а также с состоянием и перспективами реализации совместных казахстанско-российских проектов в космической сфере, передает Zakon.kz.

В рамках контроля над исполнением поручений Главы государства К.К. Токаева по развитию г.Байконыр Аскар Мамин посетил площадку пяти 50-квартирных домов, построенных по программе "Нұрлы жер".

Премьер-Министру доложили о ходе проведения работ по газификации и водоснабжению города, реконструкции и строительству гостиничных комплексов, созданию СЭЗ "Байконур" в г.Байконыр.

После совместного наблюдения за запуском пилотируемого корабля "Союз МС-15" Глава Правительства обсудил с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Д. Рогозиным актуальные вопросы реализации казахстанско-российского проекта создания космического ракетного комплекса "Назарбаевский старт.

7 сентября 2019 года в г.Москве в ходе встречи Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева и Президента РФ В. Путина российская сторона предложила переименовать проект "Байтерек" в "Назарбаевский старт", а также предусмотреть новые условия для его эффективной реализации, предусматривающие универсальный старт для пусков ракетоносителей "Союз-5" и "Союз-6", а также исключение пилотируемой программы.

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