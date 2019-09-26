В Кызылординской области прошла конференция "Роль наследия Коркыта Ата в тюркском мире"

В международной научно-теоретической конференции приняли участие известные казахстанские ученые и молодые ученые из Турции, Ирана, Грузии, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

В международной научно-теоретической конференции приняли участие известные казахстанские ученые и молодые ученые из Турции, Ирана, Грузии, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Они собрались вместе для обмена опытом, передает Zakon.kz.

В церемонии открытия конференции приняли участие исполняющий обязанности председателя комитета по языковой политике Министерства культуры и спорта РК Айнур Мырзабекова, генеральный секретарь международной организации ТУРКСОЙ Дуйсен Касейинов, заместитель генерального секретаря международной организации ТУРКСОЙ, доцент, доктор наук Билял Чакыджы, президент национального фонда "Dede Gorgud", учредитель и редактор международного журнала "Азербайджан дуниясы" Эльдар Исмаилов, доцент, кандидат филологических наук, представитель международной организации ТУРКСОЙ в Казахстане Аскар Турганбаев и аким области Куанышбек Искаков.

Ставший уже традиционным фестиваль искусств был организован на земле Сыра впервые при поддержке Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в 2006 году и проводится каждый год.

Это уже 5-й по счету ежегодный фестиваль искусств проводится совместно с Международной организацией "TURKSOY", способствует изучению национального фольклора тюркоязычных стран и знакомству с его искусством.

- Началом духовной модернизации являются национальные ценности, а наследие Коркыта Ата и его значение имеет для нас особое мест. Таким образом, пропаганда общего для тюркских народов наследия Коркыт Ата, укрепление нашего единства и солидарности, развитие нашей культуры и искусства – станет большим достижением для всех нас. Большой вклад в реализацию этой работы на протяжении шести лет внес государственный и общественный деятель Крымбек Елеуович Кушербаев, - подчеркнул аким области.

Комплекс Коркыт Ата по заданию Елбасы был восстановлен в 2015 году, дополнительно было построено "Центр святилища Коркыт Ата" и стал известен одним из первых среди объектов международной выставки "ЭКПО -2017", его посетили тысячи туристов.

Кроме того, 28 ноября 2018 года на 13 сессии ЮНЕСКО, прошедшей в Республике Маврикий, культурное наследие Коркыт Ата включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального наследия человечества.

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