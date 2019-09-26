Светящаяся кобра. В разных уголках Казахстана сняли запущенную с Байконура ракету

Самое впечатляющее зрелище увидели жители Карагандинской области.

В ночь на 26 сентября с Байконура стартовал пилотируемый космический корабль "Союз МС-15". Из разных уголков Казахстана эта картина выглядела по-разному. Самое впечатляющее зрелище увидели жители Карагандинской области, передает Zakon.kz.

- Пролет Союз ФГ над Карагандой. Эффект светящейся кобры. Зрелище, которое может у индейцев вызвать священный ужас, - отметил автор интересного видео Andrey Oleinikov.

фото: Талгат Булатов

В основной экипаж корабля вошли: командир, российский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и первый участник космического полета из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.

Полет к МКС продлился шесть часов. Затем в штатном режиме пристыковался к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции.

Над Нур-Султаном ракета летела "медузой".

фото: Мурат Астана

А вот так выглядел "Союз" над Алматы.

фото: Дмитрий Доценко

Программой полета была предусмотрена четырехвитковая схема сближения со станцией.

Это был последний запуск ракеты ракеты-носителя «Союз-ФГ», дальше ее заменит более совершенная версия — «Союз-2.1а» с цифровым управлением.

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