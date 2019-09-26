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Ценные призы ждут посетителей аквапарка Hawaii, Miami&Spa

Гостей ждет яркое бразильское шоу, выступление группы "Los Cubinos", K-pop группы "YOUNGSTERS".

Фото : zakon.kz26 сентября 2019, 12:00

28 сентября в молле "Апорт" каждый желающий сможет стать участником розыгрыша с ценными призами, передает Zakon.kz.

В аквапарке Hawaii, Miami&Spa пройдет розыгрыш, где можно выиграть даже автомобиль.

Что ждет участников:

Iphone X,

наушники airpods 2,

электросамокаты,

Play Station 4 PRO,

велосипед,

очки виртуальной реальности,

и розыгрыш самого главного приза – автомобиля JAC S3!

Регистрация участников розыгрыша состоится с 11:00 до 15:00 на территории аквапарка.

Гостей ждет яркое бразильское шоу, выступление группы "Los Cubinos", K-pop группы "YOUNGSTERS".

Угощать будут мега–коктейлем, его будет предостаточно – 200 литров.

Чтобы стать участником, надо купить билет в аквапарк до 28 сентября. А в тот день X вход для участников акции всего 1000 тенге (при наличии купона и оригинала чека за покупку билета). А детям вход бесплатный.

Генеральные партнеры акции Автосалон "Allur Auto Алматы" и сеть магазинов электроники "Технодом".


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