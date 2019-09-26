Ценные призы ждут посетителей аквапарка Hawaii, Miami&Spa
Гостей ждет яркое бразильское шоу, выступление группы "Los Cubinos", K-pop группы "YOUNGSTERS".
28 сентября в молле "Апорт" каждый желающий сможет стать участником розыгрыша с ценными призами, передает Zakon.kz.
В аквапарке Hawaii, Miami&Spa пройдет розыгрыш, где можно выиграть даже автомобиль.
Что ждет участников:
Iphone X,
наушники airpods 2,
электросамокаты,
Play Station 4 PRO,
велосипед,
очки виртуальной реальности,
и розыгрыш самого главного приза – автомобиля JAC S3!
Регистрация участников розыгрыша состоится с 11:00 до 15:00 на территории аквапарка.
Гостей ждет яркое бразильское шоу, выступление группы "Los Cubinos", K-pop группы "YOUNGSTERS".
Угощать будут мега–коктейлем, его будет предостаточно – 200 литров.
Чтобы стать участником, надо купить билет в аквапарк до 28 сентября. А в тот день X вход для участников акции всего 1000 тенге (при наличии купона и оригинала чека за покупку билета). А детям вход бесплатный.
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