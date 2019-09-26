В Республиканском колледже спорта повышают религиозную грамотность учащихся

Встреча спортсменов с членами ИРГ прошла при поддержке Управления общественного развития Алматы.

В Алматы в Республиканском колледже спорта прошла информационно-разъяснительная работа по профилактике и борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, сообщает Zakon.kz.

- Есть мнение, что некоторые наши спортсмены начали уже интересоваться деструктивным течением салафизм, - начал беседу спикер, религиовед Нурмухаммед Мейманхожа. - Но у нашего народа испокон веку был традиционный ислам ханафитского мазхаба. Такие течения как салафизм и ваххабизм являются для нас чуждой идеологией, эта идеология пришла к нам уже после 90-х годов прошлого века, до этого таких течений у нас практически не было.

Далее лектор рассказал о том, как ведется в Казахстане борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом. "Любые попытки дестабилизации общества будут пресекаться соответствующими компетентными органами в рамках закона", - подчеркнул спикер и в качестве наглядного пособия показал видеоролики о духовности, народных традициях и национальных ценностях, о деструктивных течениях, о Сирии и операции "Жусан", а также подробно разъяснил нормы законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях.

Особо остановился он на статье 174 Уголовного Кодекса РК, предусматривающей ответственность за разжигание межрелигиозной и межнациональной розни, и на том, как повысить иммунитет против радикальной идеологии, как воспитать в себе чувство патриотизма и любви к своему народу, к своей стране, к своей земле.

Кроме того, лектор рассказал спортсменам о запрещенных в Казахстане зарубежных экстремистских и террористических организациях: "Таких организаций насчитывается у нас более двадцати. Так, решением Верховного суда на территории Казахстана запрещена деятельность таких организаций, как "Аль-Каида", "Исламское движение Восточного Туркестана", "Исламское движение Узбекистана", "Курдский народный конгресс" (Конгра-Гел), "Братья-мусульмане", "Движение "Талибан", "Жамаат моджахедов Центральной Азии" и другие. По решению суда Нур-Султана (Астана) запрещена деятельность организаций "Хизб-ут-Тахрир", "Таблиги Джамагат" и другие. В 2015 году также была запрещена международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ, ДАИШ, ИГ).

В конце встречи воспитанники колледжа выразили пожелание, чтобы в выходные дни для них организовывали бы какие-нибудь кинопросмотры по профилактике религиозного экстремизма и терроризма.

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