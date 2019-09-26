Народный проект "Менің кәсібім" стартовал в Алматы

Малообеспеченные и многодетные семьи, а также семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут без кредита, залога и подтверждения доходов начать свое дело, не выходя из дома.

Проект "Менің кәсібім" призван помочь социально уязвимым слоям населения г.Алматы начать собственный бизнес в домашних условиях. Программа реализуется по поручению Правительства Республики Казахстан, координатором проекта выступает Министерство труда и социальной защиты РК, передает Zakon.kz.

Малообеспеченные и многодетные семьи, а также семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут без кредита, залога и подтверждения доходов начать свое дело, не выходя из дома. Для этого требуется заполнить заявку, указать список товаров, необходимых для запуска собственного дела в домашних условиях.

Основное требование к участникам проекта – желание работать и ответственный подход к любимому делу. Это может быть производство хлебобулочных изделий, пошив одежды и домашнего текстиля, изготовление декоративных багетов и многое другое.

С момента запуска проекта "Менің кәсібім" в г.Алматы автором проекта - предпринимателем - дизайнером Айжани Нурлановой, активистами проекта организованы выезды и встречи с жителями Алатауского, Турксибского и Наурызбайского районов. На сегодняшний день уже собрано свыше 30 заявок от жителей этих районов на открытие собственного бизнеса. В планах инициаторов проведение встреч с жителями всех районов города и организация ярмарки, на которой будет представлена продукция начинающих предпринимателей.

Заявки можно будет подать на сайте www.meninkasibim.kz в ближайшее время.

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