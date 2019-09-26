3,2 млрд тенге сэкономят на сокращении "дочек" и штата "КазАгро"

Свыше тысячи человек планируют сократить в Нацхолдинге "КазАгро".

При обсуждении поправок по вопросам регулирования агропромышленного комплекса на пленарном заседании сената депутаты поинтересовались у министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова, что делается для решения актуальных проблем Нацхолдинга "КазАгро", передает корреспондент Zakon.kz.

- По деньгам, которые направляются в "КазАгро" - да, на сегодня ни для кого не секрет, что "КазАгро" имеет долг. Те деньги, которые направляются для поддержания сельского хозяйства, они на закрытие долгов "КазАгро" направляться не будут. Эти деньги сразу уходят в дочерние предприятия "КазАгро" - Аграрную кредитную корпорацию (АКК), Фонд финподдержки, "КазАгрФинанс" - на эти предприятия. И сразу же через них кредитуются товаропроизводители. По закрытию долгов "КазАгро" на сегодня мы проводим реструктуризацию, реформирование системы "КазАгро", - сообщил глава ведомства.

По его словам, если раньше в составе "КазАгро" было около семи дочерних предприятий, то в настоящее время планируется закрыть 3 из них: 2 будут закрыты, а одно - "КазАгроГарант" - будут сливать с АКК, так как у них дублирующие функции.

- По итогам этой реформации будет сокращен центральный штат "КазАгро". В итоге мы планируем, что в районе 1100 человек в результате реформирования будут сокращено. За счет этого мы добиваемся экономии средств в размере 3,2 млрд тенге. Мы сейчас рассматриваем возможность, например, в каждой области есть представительство каждого дочернего предприятия, у "КазАгроФинанса", АКК, Фонда финподдержки - это все мы хотим объединить в одном месте, чтобы было по принципу "Единого окна", - пояснил Омаров.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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