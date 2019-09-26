30 тыс. долларов и миллион тенге получил полицейский за обещание выйти условно-досрочно

Экс-оперуполномоченный осужден к 5 годам лишения свободы.

Под предлогом оказать помощь осужденному по условно-досрочному освобождению полицейский завладел средствами в размере 30 тыс. долларов и миллион тенге, сообщил на брифинге следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Только за истекшие месяцы состоялись обвинительные приговоры в отношении ряда сотрудников полиции, занимавших различные должности в регионах республики. Приговором суда №2 Есильского района города Нур-Султана к 5 годам лишения свободы осужден бывший оперуполномоченный управления полиции Есильского района Арапбайулы, который, подстрекая к даче взятки должностному лицу, путем обмана завладел денежными средствами в сумме 30 тыс. долларов США и 1 млн тенге под предлогом оказания помощи осужденным при условно-досрочном освобождении, - сообщил Баржаксынов.

Другой приговор столичного суда, по его словам, был в отношении следователя управления полиции района Сарыарка.

- Приговором Сарыаркинского районного суда №2 города Нур-Султана за покушение на мошенничество к штрафу в размере 1,1 млн тенге осужден следователь следственного отдела Управления полиции района Сарыарка города Нур-Султана старший лейтенант полиции Абишев, - проинформировал следователь Агентства.

Также он сообщил, что приговором суда Таласского района Жамбылской области за получение взятки в группе лиц в сумме 300 тыс. тенге, мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере и халатность к семи годам лишения свободы осужден заместитель начальника отдела полиции Таласского района департамента полиции области майор полиции Алимбетов.

- Также осужден следователь этого же отдела, "капитан" полиции Махамбетов осужден к штрафу в размере 9,9 млн тенге за получение взятки в группе лиц с Алимбетовым. Перечисленные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, а также специальных званий офицеров полиции, - уточнил Баржаксынов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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