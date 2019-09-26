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Руководителей учреждений УИС осудили за коррупцию

Всего за последние три года со стороны должностных лиц РГП "Енбек" зарегистрировано более 30 преступлений.

Фото : zakon.kz26 сентября 2019, 13:15

Руководителей учреждений УИС привлекли к ответственности за коррупцию, сообщил на брифинге следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Отдельно следует отметить коррупционные проявления в уголовно-исполнительной системе и РГП "Енбек". В числе руководителей учреждений уголовно-исполнительной системы, осужденных за коррупцию, можно отметить начальников учреждений по Алматы и Алматинской области Касымбекова (осужден к штрафу в сумме 5,9 млн тенге за хищение), по городу Нур-Султану Абен и его заместителя Мусаева (Абен осужден к лишению свободы на три года, Мусаев к лишению свободы на два года), - сообщил Баржаксынов.

Всего, по его информации, за последние три года в отношении должностных лиц РГП "Енбек" зарегистрировано более 30 преступлений, по ним, в том числе осуждены руководители филиалов РГП "Енбек-Орал", "Енбек-Костанай", "Енбек-Актобе", "Енбек-Семей".

- Антикоррупционной службой на постоянной основе проводится анализ коррупционных рисков в системе МВД и направляются представления для устранения причин создающих условия для коррупции, - отметил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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