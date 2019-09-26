Преображение музея-заповедника "Хан Ордалы Сарайшык"

"Хан Ордалы Сарайшык" - популярно тем, что имеет историческую значимость и сакральность.

Сарайчик – город, который известен каждому казахстанцу из курса истории Казахстана. Одно из самых важных исторических мест, которое попало в сакральную карту, улучшают, модернизируют и пытаются защитить ежегодно, передает Zakon.kz.

"Хан Ордалы Сарайшык" - популярно тем, что имеет историческую значимость и сакральность. В рамках программы "Рухани жаңғыру" с целью сохранения первозданного вида Сарайчика собирались историки, ученые-краеведы, студенты, экологи на круглых столах.

В 2018 году был представлен проект нового визит центра в музее Сарайчик. Центр будет представлять собой большой комплекс с несколькими зданиями: для администрации, гостиница и хозяйственные постройки. Внутри визит центра разместят экспозиционно-выставочные залы, фондохранилище, конференц-зал на 100-150 человек, лабораторные и реставрационные помещения, библиотека с книгохранилищем и электронной базой данных.

Помимо этого здесь расположатся площадки под открытым небом, где будут проходить лекции и этноаул.

На этих фото можно посмотреть, каким музей-заповедник был раньше.

И каким стал сейчас. Он приобрел более цивильный вид, экспонаты расположены на своих местах, нет мусора и прочего.

Но немного истории. Атыраусцы знают, что до музея Сарайчик можно добраться заполчаса, так как он располагается всего в 50 км от города. Изначально Сарайчик назывался Сарайджук и впервые о Сарайчике было упомянуто в письменах путешественника Ибн Батута в 1333-1334 годах. Сарайджук он назвал маленьким дворцом, на это есть свое объяснение. С монгольского языка "сарай" переводится как дворец, а "джук" - маленький. Тут хоронили мусульманских праведников, а еще Сарайджук был пантеоном ханов "Золотой орды". Первым ханом, которого здесь похоронили, стал Менгу-Тимур, кстати, во время его правления Золотая орда окончательно отсоединилась от центра Монгольской империи.

Потом там похоронили Токтагу – он правил в 1290-1312 годах.

Свежий глоток в это место дал Жанибек хан. Во время его правления на куполе городской мечети был поставлен полумесяц "сары айшык". Не исключено, что название Сарайчика могло произойти и от него.

Вспоминая историю Казахстана, Эмир Тимур разгромил Золотую Орду на несколько ханств, и в Сарайджуке разместилась Ногайская орда. Этот город стал столицей при правлении Касым хана.

Последним, кого захоронили здесь, стал ногайский князь Жусип. После его смерти начался распад Ногайской орды.

Ханы:

Менгу-Темир (1266-1282 гг)

Токтагу (Токты) (1291-1312 гг)

Жанибек (1343-1353 гг)

Амир Охас (1440-1447 гг)

Касым хан (1511-1518 гг)

Ших Мамай (1542-1549 гг)

Жусип (Юсуп) (1549-1554 гг).

Осознавая историческую ценность этого места, было решено Сарайчик сделать музеем-заповедником. Археологи западного Казахстана активно вели раскопки на территории с 1996 года, и обнаружили целую кладезь интересных находок в виде посуды, украшений, предметов быта и труда, монет и даже Корана. Все эти экспонаты представлены в музее.

Ежегодно музей посещают десятки тысяч туристов из Казахстана и всего мира, прибывают археологи для изучения этого периода истории. В частности, большой интерес представляют руины старого города, где прослеживаются стены зданий прошедших эпох.

Фото: Яков Федоров

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