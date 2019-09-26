Адвокат анестезиолога Тунгушбаева: Мы подавали ходатайство о замене меры пресечения

Досудебное расследование продолжается.

25 сентября постановлением специализированного межрайонного следственного суда Алматы анестезиологу 4 ГКБ Аскару Тунгушбаеву, проходящему подозреваемым после гибели сына Серика Кудебаева, изменен вид меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. По данным суда, ходатайство подал следователь. Как стало известно, адвокат подозреваемого тоже ранее подавал аналогичное ходатайство, передает Zakon.kz.

Адвокат Аскара Тунгушбаева Нурхан Амангельди рассказал, что вступил в дело после 10 сентября, санкцию на меру пресечения 2 сентября и апелляцию рассматривали при участии другого адвоката.

- Предъявленное обвинение относится к категории средней тяжести. Тунгушбаев ранее не судим, не привлекали, имеет постоянное место жительства, прописку, семью, на иждивении трое малолетних детей. Вы знаете, где он работал, в коллективе его уважают. Я как его защитник, адвокат, считаю: куда он скроется от следствия, суда? Поэтому мы следователю в Департамент экономических расследований направили ходатайство, - сказал Амангельди.

Он сообщил, что после того, как вступил дело, сначала ходатайствовал устно. Затем в 20-х числах сентября официально направил ходатайство на имя прокурора города и следователю.

Досудебное расследование продолжается. Заключения экспертизы еще нет.

- Постановлением следователя экспертиза назначена. После ознакомления с постановлением о судебно-комиссионной экспертизе я подал ходатайство, чтобы дополнительные вопросы поставили перед экспертами, - отметил адвокат.

В Алматы были арестованы главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев и анестезиолог Аскар Тунгушбаев. Им вменяют "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека" после смерти сына Серика Кудебаева.

Жена арестованного в Алматы главврача ГКБ 4 Каната Тезекбаева написала открытое письмо Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, который отреагировал на поступившие новости. Также министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о ситуации и в самом ведомстве прокомментировали смерть сына главы ДП Алматы.

25 сентября обоих врачей отпустили из-под стражи.

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