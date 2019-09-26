Заключенные зашили себе рот в Мангистауской области
Таким образом они выразили протест против действий сотрудников тюрьмы.
Фото : pxhere.com26 сентября 2019, 15:10
Трое заключенных сняли швы со ртов в ГМ 172/6 Мангистауской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой Lada.kz.
В акции протеста приняли участие трое осужденных. Они выразили протест против действий сотрудников тюрьмы, зашив себе рты, и отказались от принятия пищи.
- На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры области и следственно-оперативной группы департамента полиции области. Заявления осужденных на действия сотрудников учреждения зарегистрированы в ЕРДР прокуратуры по части 1 статьи 146 (пытки) УК РК. Досудебное расследование поручено антикоррупционной службе, - отметили в ведомстве.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора области. Заключенные сняли швы и приступили к приему пищи.
Ранее сообщалось об одном заключенном, который зашил себе рот. Мужчина требовал встречи с прокурором Мангистауской области.
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