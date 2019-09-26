Сунтаев: Вовлечение гражданского общества - важный элемент превенции коррупции

Реализация Антикоррупционной стратегии в нашей стране закономерно предполагает привлечение к противодействию коррупции самых широких слоев населения.

В декабре прошлого года в Алматы был открыт проектный офис "Алматы-Адалдық Алаңы". В чем заключается его миссия, каковы основные задачи, и как они их реализовывает, Zakon.kz рассказал руководитель Департамента по противодействию коррупции по г. Алматы Кайрат Сунтаев.

- Данный проект создан для взаимодействия государственных органов с обществом и выработки совместных мероприятий, направленных на превенцию коррупции. По сути, это площадка является антикоррупционной лабораторией для оперативного реагирования на любые возможные коррупционные риски.

- Расскажите, для чего нужен проектный офис "Адалдық Алаңы" и с какими органами будет взаимодействовать?

- Убежден, что реализация Антикоррупционной стратегии в нашей стране закономерно предполагает привлечение к противодействию коррупции самых широких слоев населения, которые на площадке проектных офисов способны не только выражать свои антикоррупционные настроения, но и принимать активное участие в искоренении данной проблемы. Поэтому необходимость создания данных площадок для привлечения социально-активных граждан к участию в противодействии коррупции, совершенствовании системы взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти в купировании коррупционных рисков и угроз, не могло не привести к достаточно закономерному выводу о масштабировании концепции создания региональных проектных офисов и привлечению к работе в новом формате, активных представителей общественности и неравнодушных граждан нашей страны, и города Алматы в частности.

- Какие, на ваш взгляд, наиболее интересные проекты, направленные на повышение качества предоставления услуг населению, минимизацию коррупционных рисков, реализуются в нашем городе?

- Каждый проект интересен по-своему, так как основной посыл всех проектов призван решить социально-значимую проблему отдельной сферы деятельности государственного органа или отдельных категорий граждан.

Поэтому в зависимости от специфики проекта, его направленности и конкретных задач, каждый проект достаточно специфичен. Отдельные проекты являются уникальными и представляют собой прорыв в формировании новой системы взаимодействия власти и общества.

В качестве примера мог бы привести такие проекты, как:

- в сфере ЖКХ в целях повышения прозрачности и подотчетности деятельности КСК внедрена информационная система в рамках проекта "Доступный сервис для жильцов" (Е-КСК). Автоматизированы процессы формирования смет расходов, планов работ, отчетов, заявок на текущие работы и т.д.;

- в сфере транспортных перевозок, для создания комфортных условий пассажирам, стартовал проект – безбарьерная система самообслуживания "Адал жол" на станциях метрополитена города, представляющий собой смелый шаг на пути к формированию добропорядочности, и ответственности общества в целом;

- в сфере образования реализован проект "Цифровой колледж", для объединения систем управления прозрачными образовательными процессами в колледжах города, перевода в цифровой формат всех вопросов напрямую связанных с обучением и решением бытовых вопросов студентами колледжей;

- в области предпринимательства запущен проект "Касса без продавца" в самом крупном и исторически значимом гастрономе "Юбилейный", который демонстрирует новый цифровой подход реализации товара без участия продавца, то есть самообслуживание покупателей в принципиально новом современном формате работы "Магазинов честности";

- в части уголовно – исполнительной системы запущен проект "Sizo Shop", созданный интернет магазин обеспечил возможность приобретения родственниками и друзьями разрешенных продуктов и различных товаров для передачи осужденным, без контакта с сотрудниками исправительного учреждения;

- в сфере здравоохранения запущен проект автоматизированный медицинский аппарат – "Аптечный робот", создающий современные цифровые условия для обеспечения граждан жизненно необходимыми лекарственными препаратами. Робот предназначен для выдачи медицинских препаратов онкобольным гражданам, который при выдаче препаратов, идентифицирует пациента по внешности в онкологических центрах города. Реализация проекта позволит обеспечить контроль по выдаче лекарственных средств, уменьшить риски списания препаратов и соблюдать условия их хранения, исключить непосредственный контакт между пациентом и медицинским работником.

- Как решается вопрос привлечения представителей гражданского общества, широких кругов общественности к участию в реализации проектов?

- Для формирования широкого антикоррупционного движения проектным офисом "Алматы - Адалдық Алаңы" подготовлено "Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам формирования и укрепления антикоррупционной культуры в обществе" между государственными органами и общественностью.

В настоящее время соглашение подписали руководители государственных органов, представители Общественного совета, Гражданского альянса, движение "Жанару", коммунистической народной партии Казахстана, общественных и профсоюзных организаций. Данное соглашение мы рассматриваем, как вполне легитимную площадку для создания широкого антикоррупционного движения, для возможности внедрения новых подходов в искоренении коррупции, для формирования нового антикоррупционного мышления, основанного на соблюдении высоких нравственных принципов.

Многое в противодействии коррупции заключается в правосознании каждого из нас, высокой антикоррупционной культуре основанной на нравственных принципах, т.е таких качествах человека, которые являются внутренним регулятором поведения в различных жизненных ситуациях. Формирование добропорядочности в среде государственных служащих, является примером честности и ответственности.

- Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия планируете реализовать в рамках проектного офиса "Алматы - Адалдық Алаңы"?

- В настоящее время ведется целенаправленная работа по внедрению новых цифровых технологий в сфере туризма, где планируется практически на стадии завершения находится проект по внедрению автоматизированной системы контрольно пропускного пункта Иле-Алатауского природного парка. Система будет иметь функционал оплаты посещения парка онлайн, через мобильное приложение или веб-сайт, забронировав себе въезд через выделенный проезд. Для повышения комфорта отдыхающих и благоустройства мест отдыха будет организованно освещение, видеонаблюдение, доступ к Wi-Fi и система фиксации нарушений и ПДД "Сергек".

В продолжение реализуемого проекта "Кассы честности" запланировано последовательное открытие в крупнейших гипермаркетах мегаполиса. Вышеуказанные проекты реализуются для снижения административных барьеров и способствуют формированию антикоррупционной культуры, повышению правосознания, воспитанию высоких моральных качеств у населения, а именно добропорядочность и честность.

Также в конце года будет проведена республиканская конференция, на которой будут организованы встречи руководителей проектных офисов страны с другими госорганами, с обсуждением и презентацией образцовых проектов Алматы - Адалдық Алаңы среди всех регионов страны.

Наша работа нацелена на минимизацию и устранение коррупционных рисков и снижения уровня бытовой коррупции во всех сферах жизнедеятельности нашего мегаполиса.

Если у вас имеются предложения и пожелания, обращайтесь по телефону 8-708-983-14-24.

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