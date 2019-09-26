Ежегодный фестиваль национальных видов спорта "Ұлы Дала Ойындары" пройдет в Алматы

По традиции для гостей праздника будут представлены развлекательные и интересные шоу программы, выставка ловчих птиц, ярмарка изделий ручной работы и прикладного искусства.

Ежегодный фестиваль национальных видов спорта "Ұлы Дала Ойындары" состоится 28 сентября в 10/00 ч. на городском ипподроме ул.Омарова,10а.

В целях возрождения и пропаганды культурных ценностей, национального самосознания Акиматом города Алматы и социальным проектом "Алматы Спорты" проводится фестиваль "Ұлы Дала Ойындары".

В рамках турнира участники соревнуются по 7 видам национального спорта, такими как: көкпар, аламан бәйге, аударыспақ, теңге ілу, тоғызқұмалақ, қазақ күресі, жамбыл ату.

По традиции для гостей праздника будут представлены развлекательные и интересные шоу программы, выставка ловчих птиц, ярмарка изделий ручной работы и прикладного искусства.

Приглашаем жителей и гостей города стать свидетелями грандиозного спортивного события этой осени.

Также все желающие могут поиграть в тоғыз құмалақ, асық ату и в другие национальные игры.

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