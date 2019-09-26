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Массовое ДТП с пятью машинами и автобусом - пострадавшей сделали операцию

Диагноз пациентки и характер проведенных операций женщине врачи не озвучивают, поскольку не могут разглашать данные о пациенте без его согласия в подобных случаях.

Фото : zakon.kz26 сентября 2019, 15:58

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в крупной аварии в Алматы, передает Zakon.kz.

В 4 Городскую клиническую больницу после ДТП, случившегося на пр. Рыскулова, были доставлены четверо пострадавших - двое мужчин, одна женщина и ребенок.

- 8-летний ребенок после обследования и оказания первой помощи был направлен в детскую больницу, двое пострадавших мужчин после обследования и оказания первой помощи были направлены на амбулаторное лечение. Женщина находится у нас на лечении, сегодня перенесла операцию. Сейчас ее состояние средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет, - рассказал заведующий отделением сочетанной травмы ГКБ №4 Даурен Тусупов.

Диагноз пациентки и характер проведенных операций женщине врачи не озвучивают, поскольку не могут разглашать данные о пациенте без его согласия в подобных случаях. Но есть информация, с какими травмами они поступили в больницу.

- У пациентов, отправленных на амбулаторное лечение ушибы, поверхностные травмы, у женщины травма головы, травма живота, - добавил Тусупов.

25 сентября произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Оно случилось в 22.40 в Жетысуском районе Алматы. Водитель автомашины марки BMW, следуя по пр. Рыскулова в западном направлении, при перестроении допустил столкновение с неустановленной машиной, двигавшейся попутно. Далее BMW, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Toyota, а также с автобусом марки "ЛИАЗ", которые следовали по проспекту на восток. Продолжив движение, BMW совершил столкновение с двумя автомашинами марки Toyota Camry, которые ехали в западном направлении.

Альберт Ахметов


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