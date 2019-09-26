Расследование уголовных дел проводится не по принципу объективности, а в обвинительном уклоне

В основном органами уголовного преследования допускаются факты фальсификации доказательств, провокации, неправильной квалификации деяний и нарушаются сроки расследования дел - Сыбанкулов.

На коллегии Главной транспортной прокуратуры обсудили вопросы соблюдения конституционных прав граждан в уголовном процессе. Несмотря на принимаемые меры, продолжают иметь место нарушения конституционных прав граждан. Об этом сообщил главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов, передает Zakon.kz.

- К примеру, за последние полтора года на транспорте судами оправдано 16 лиц (из них 11 по делам об уголовных проступках, которые по законодательству направляются в суд органами уголовного преследования самостоятельно). Из них по 7 уголовным делам государственные обвинители сами отказались от обвинения на стадии рассмотрения дел в судах. Еще по 4 уголовным делам в отношении 5 лиц уголовное преследование прекращено по указанию органов прокуратуры, - рассказал он на своей странице в Facebook.

По его словам, в основном органами уголовного преследования допускаются факты фальсификации доказательств, провокации, неправильной квалификации деяний и нарушаются сроки расследования дел.

- До сих пор в работе органов уголовного преследования не изжиты факты гонки за показателями, когда в угоду цифрам и "хорошей статистике" расследование уголовных дел проводится не по принципу объективности, а только в обвинительном уклоне. Поэтому указали руководителям правоохранительных органов на обязательное исполнение требований статьи 80 Закона "О правоохранительной службе" в части увольнения руководителей территориальных правоохранительных органов за совершение подчиненными сотрудниками преступлений и систематических дисциплинарных проступков, связанных с нарушениями конституционных прав граждан, - отметил главный транспортный прокурор.

Также, продолжил он, указано, что согласно части 3 статьи 933 Гражданского кодекса государство, возместившее вред, причиненный должностными лицами органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, имеет право регресса к этим лицам в случаях, когда вина таких лиц будет установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

- Указанные требования законодательства должны выполняться безоговорочно, уверен, при таких обстоятельствах любое должностное лицо должно задуматься, прежде чем принимать какое-либо процессуальное решение, - подчеркнул он, отметив, что кроме этого, органы уголовного преследования обязаны выполнять требования статей 39 и 41 Уголовно-процессуального кодекса в части принесения официальных извинений за причиненный вред и направления извещения с разъяснением порядка возмещения вреда, причиненного в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности.

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