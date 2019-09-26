Два крупных чиновника осуждены за необоснованное повышение тарифов на электроэнергию
Своими действиями они нанесли ущерб потребителям на сумму более 1,3 млрд тенге.
Бывший генеральный директор АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" (ЖРЭК) и экс-заместитель руководителя Антимонопольного органа Карагандинской области осуждены за незаконное повышение тарифа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службы областной Прокуратуры.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в начале текущего года, в ходе проверки сотрудниками облпрокуратуры выявлено, что в 2018 году представители АО "ЖРЭК" без законных оснований обратилось в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Карагандинской области с заявкой о повышении тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры.
В свою очередь, должностные лица Антимонопольного органа вместо того, чтобы отказать в удовлетворении заявки, необоснованно утвердили монополисту завышенный тариф на 2017-2020 годы.
- Таким образом, действия должностных лиц АО "ЖРЭК" и Антимонопольного органа повлекли для потребителей ущерб на сумму более 1,3 млрд тенге. По этому факту прокуратурой Карагандинской области было начато досудебное расследование, в ходе которого подозреваемые вину признали в полном объеме. Бывший генеральной директор АО "ЖРЭК" предан суду по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, экс заместитель руководителя областного Антимонопольного органа – по халатности. Приговором Казыбекбийского районного суда Караганды бывший гендиректор АО "ЖРЭК" признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК РК, с назначением ему наказания в виде условного лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Постановлением этого же суда экс-заместитель руководителя областного Антимонопольного органа по ст. 371 ч.2 УК РК освобожден от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Одновременно, монополистом с апреля текущего года добровольно начато погашение причиненного потребителям ущерба. На сегодняшний день сумма погашенного ущерба составляет порядка 290 млн тенге.
- Напомним, что ранее по результатам прокурорской проверки Антикоррупционной службой области в отношении того же заместителя руководителя областного Антимонопольного органа проводилось досудебное расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями. 30 января текущего года приговором Казыбекбийского районного суда он осужден к ограничению свободы сроком на 3,5 года по ст.361 ч.4 п.3 УК РК, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, – дополнили в надзорном ведомстве.
Судебные акты вступили в законную силу.
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