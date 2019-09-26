В ҚТЖ ужесточили ответственность за коррупцию

Для усиления борьбы с коррупцией предложен ряд новых мер, среди которых – привлечение к борьбе общественности.

В АО "НК "ҚТЖ" производится чистка недобросовестных работников, в этом году уволено более 100 человек, в том числе сотрудников поездных бригад. Об этом говорилось во время встречи топ-менеджеров АО "НК "ҚТЖ" с представителями Агентства РК по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.

Заместитель Председателя Правления по корпоративным вопросам и HR АО "НК "ҚТЖ" Серик Абденов отметил, что в Компании утверждены антикоррупционные стандарты, план мероприятий по противодействию коррупции, совместно с Агентством разработана Дорожная карта по исключению бытовой коррупции в сфере ж/д перевозок.

- Компания, в первую очередь, благодарна Агентству РК по противодействию коррупции, которое помогает бороться с любого рода коррупционными проявлениями. Совместно с АПК РК разработана Дорожная карта, определившая приоритетные направления деятельности по предупреждению и противодействию коррупции в сфере железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок. Результаты работы по искоренению коррупции есть, но также есть и большое поле деятельности в этом направлении, - отметил Серик Абденов.

О том, как ведется работа по противодействию коррупции в тесном сотрудничестве с правоохранительными и государственными органами рассказал заместитель председателя АПК РК Нурлан Шабдар.

Спикер предложил для усиления борьбы с коррупцией ряд новых мер, среди которых – привлечение к борьбе общественности.

- Проведена большая работа по внедрению в Компании референсной модели. Каждый руководитель несет личную ответственность за обеспечение антикоррупционной стратегии во вверенном ему подразделении, - отметила руководитель Комплаенс-службы АО "НК "ҚТЖ" Ирина Капанова.

Ажар Султан

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