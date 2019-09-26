В столице объявили штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 85-90 %.

В Нур-Султане объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

- В столице ночью 27-28 сентября на поверхности почвы сохраняются заморозки 3-5 градуса. Вероятность шторма 85-90 %, - говорится в сообщении.

В Акмолинской области ночью 27-28 сентября местами сохраняются заморозки до 5 градусов. Днем 27, сутки 28 сентября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Кокшетау ночью 27-28 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 85-90 %.

В Восточно-Казахстанской области ночью 27 сентября местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Усть-Каменогорске ночью 27 сентября на почве ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Семее ночью 27 сентября на почве ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Северо-Казахстанской области ночью 27-28 сентября местами сохраняются заморозки 1-3 градуса. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем местами 15-20 м/с.



В Петропавловске ночью 27-28 сентября ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Днем 28 сентября ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

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