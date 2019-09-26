Алматинских подростков просветили, почему они могут представлять интерес для вербовщиков

Мероприятие прошло при поддержке Управления общественного развития города Алматы.

В лингвистической гимназии № 15 Алматы прошла встреча представителя Информационно-разъяснительной группы (ИРГ) акимата города с учащимися старших классов, на которой им были разъяснены вопросы, связанные с религиозным экстремизмом и терроризмом, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло при поддержке Управления общественного развития города Алматы. В качестве члена ИРГ перед старшеклассниками выступила преподаватель Алматинского университета энергетики и связи, кандидат философских наук, доцент Зарема Абдуллина.

Беседуя с ребятами, Зарема Альфредовна всегда учитывает психологию, характер, мировоззрение подростков и даже самую сложную тему объясняет простым доступным языком, при этом приводит примеры из жизни, статистические данные и так далее.

Вот и в этот раз опытный преподаватель начала свое выступление с учетом специфики подросткового взросления и обратилась к ученикам со словами: "Сейчас вы находитесь в том счастливом возрасте, когда только вы знаете, как устроен мир и как надо дальше жить, и можете дать всем советы. Но из-за того, что у вас еще небольшой жизненный опыт и не совсем достаточное количество знаний, и нет еще умения правильно анализировать информацию, которую вы получаете отовсюду, вы можете стать легкой добычей вербовщиков самых разных течений".

Почему дети могут представлять интерес для вербовщиков? Во-первых, пояснила спикер, в перспективе из них могут вырасти адепты для тех или иных деструктивных течений.

Во-вторых, у этих детей могут быть либо богатые, либо влиятельные родственники и вербовщики, таким образом, пытаются подобраться к ним через ребят.

В-третьих, дети могут быть просто "мясом", которое можно использовать однократно для совершения того или иного террористического акта, или использовать их на подхвате. Это главные причины, почему подростки могут представлять интерес для приверженцев радикальной идеологии, подчеркнула лектор.

Среди основных факторах, которые могут повлиять на детей, являются и социальные сети, потому что они там живут, общаются, поэтому необходимо вырабатывать в себе иммунитет против чуждой идеологии, уметь противостоять различным деструктивным и нетрадиционным религиозным течениям.

- Для этого вы должны развиваться и не только поглощать информацию, но и обладать знаниями и уметь их использовать, - подчеркнула Зарема Альфредовна. - Но самое главное, у вас должны быть высокие нравственные и жизненные принципы, только в этом случае можно будет избежать каких-то негативных влияний и сложностей в своей жизни.

"Единственные люди, которым дети нужны, это родители, - считает лектор. – Конечно, мы иногда не умеем выражать свою любовь, но мы любим своих детей безоговорочно, безусловно и всегда на их стороне, даже когда их ругаем. Поэтому родителям надо всегда доверять и говорить, если вас что-то смущает, или вы что-то подозреваете, или вас кто-то пытается запугать и так далее".

Также преподаватель посоветовала старшеклассникам обращаться при необходимости к учителям, которых они уважают и которым они доверяют.

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