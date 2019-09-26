Международные организации предлагают обязать предоставлять данные для финмониторинга

В мажилисе презентовали законопроект по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В случае принятия законопроекта международные организации обязываются отвечать на запросы органов финансового мониторинга по сотрудничеству в розыске и возвращению в страну денег, незаконно вывезенных из Казахстана, сказал в кулуарах Мажилиса депутат Азат Перуашев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня регламентируется отношения с международными организациями по сотрудничеству в розыске и возвращению в страну денег, незаконно вывезенных из Казахстана. Проблема в том, что часто зарубежные органы отказывали нашим органам на основании банковской тайны. Сегодня в рамках законопроекта, если принимаем нормы, то обязываются международные организации отвечать на подобные обращения наших фискальных органов, - сообщил Перуашев.

По его словам, они в качестве депутатов с 2012 года уже не раз отправляли запрос по выяснению суммы средств, которые незаконно вывезли в оффшоры.

- Вы знаете, что международные эксперты оценивают их порядка в 180-200 млрд долларов за годы независимости. Мы сколько обращались, но нам давали неутешительные цифры. По последним ответам, порядка 90 млн долларов вернули. Это, конечно, смехотворная цифра, - добавил депутат.

Представляя законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вице-министр финансов Канат Баедилов отмечал, что Казахстан, как и другие страны, должен бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

При этом важно, чтобы национальная система финансового мониторинга соответствовала международным стандартам.

- В целях реализации рекомендаций ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) законопроектом предусматривается образование фонда конфискованного имущества в виде отдельной системы учета, регламентация международного сотрудничества уполномоченных органов по розыску и возврату преступных активов, ведение специального учета сумм, полученных преступным путем, подлежащих возвращению и возвращенных в Республику Казахстан, - рассказал вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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