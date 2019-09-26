Всадническая культура – ключ к развитию туризма в Казахстане

Любители конной езды поддержали Первого Президента и вот 22 сентября завершилась очередная конная экспедиция, направленная на развитие внутреннего туризма.

В своей статье "Семь граней Великой степи" Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил первую грань, как всадническую культуру. Любители конной езды поддержали Первого Президента и вот 22 сентября завершилась очередная конная экспедиция, направленная на развитие внутреннего туризма, передает Zakon.kz.

Это уже третья конная экспедиция, проходящая на территории Казахстана, до этого была недалеко от Алматы, вторая – по Сарыарке. Крайняя же экспедиция "Киелі Қазақстан" проходила по маршруту Нур-Султан - Коргалжын. Экспедиция двигалась по пути: Енбекши – Шенет – Егиндикол – Кембидаик – Уялы – Коргалжын.

Примечательно, что изначально идея сделать такую экспедицию принадлежит местной конной группе, которая состоит из любителей всаднической культуры.

- Наша группа – это несколько людей, для которых конные выездки это хобби. Мы сами выезжаем, куда захотим, почти каждый день, к нам присоединяются люди, которые держат лошадей, мы вместе прокладываем себе маршруты и стараемся вот так развивать всадническую культуру. Мы предложили "KazakhTourism" провести такую экспедицию, и как только появилась возможность, мы вместе, при поддержке профильного комитета отправились в двухдневную экспедицию, - рассказал руководитель конной группы At-Travel.kz Берик Акильбеков.

Группа всадников прошла расстояние в 120 км за два дня и посмотрела все красоты заповедника Коргалжын. Здесь обитают фламинго, кудрявый пеликан, а сам заповедник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На юге заповедника Коргалжинского района имеется пять озер, одним из которых является "Бес Шалкар", добравшись до него, участники продолжили свой путь до Садырбая по правой стороне села Арык.

Основная цель, по словам Акильбекова, популяризировать всадническую культуру.

- Мы когда едем на лошадях, заезжаем в аулы, нас там встречают, как гостей. Во время этой экспедиции мы сыграли товарищеский матч в волейбол с местными ребятами. Они же это запомнят, что есть такие экспедиции, что ездить на лошадях – это интересно и хорошо. К нам с этих аулов иногда сами жители на своих лошадях присоединяются, проходят с нами какое-то расстояние. Самое главное это массовость, мы должны славиться тем, что человек дружен с лошадью – кто, если не мы? Развитие конного туризма, этнотуризма – вот над чем нам всем надо работать, - сказал Берик Акильбеков.

Он призывает казахстанцев проводить больше времени в конных экспедициях и всаднических прогулках. Акильбеков считает, что у Казахстана есть все шансы вступить в Международную федерацию конного туризма.

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