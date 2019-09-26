Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Патрульные машины в Казахстане будут выглядеть по-новому

Для нанесения новых информационных знаков дополнительных затрат не требуется.

Фото : МВД РК26 сентября 2019, 17:55

МВД разработаны стандарты патрульной автомашины с информационными отличительными опознавательными знаками и надписями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Помимо стандартных обозначений на передних боковых дверях такого автотранспорта будет нанесена эмблема патрульной полиции с надписью "ZANGA QYZMET ETEMIZ", что отличает его от автомобилей других служб полиции.

Для информирования населения и оперативного реагирования на обращения граждан на задних боковых крыльях автомобиля будут размещены телефонные номера дежурной части или ЦОУ и оперативного дежурного районного подразделения полиции.

Бортовые номера автопатрулей, в соответствии с мировыми полицейскими стандартами, будут расположены на задних боковых дверях и багажнике автотранспорта для более эффективного управления нарядами.

Департаментам полиции поручено привести в соответствие с утвержденным стандартом все автомашины строевых подразделений патрульной полиции до конца года.

Для нанесения новых информационных знаков дополнительных затрат не требуется. Изменения будут внесены за счет ранее выделенных средств на эксплуатацию автотранспорта.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты