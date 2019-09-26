Горящую машину в Алматы потушил мотоциклетный экипаж ДЧС
Пожар локализовали за 13 минут.
Фото : скриншот с видео26 сентября 2019, 18:15
В четверг, 26 сентября, в Алматы загорелся автомобиль Isuzu, передает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе городского департамента по ЧС, первыми на место пожара в 17.09, спустя 9 минут после поступления вызова, прибыли мотоциклетные экипажи. К этому моменту на пересечении улиц Наурызбай батыра и Карасай батыра открытым пламенем горел автомобиль Isuzu, хозяйка женщина.
Мотоциклетные экипажи приступили к тушению с помощью пенообразовательного состава. Позднее прибыла основная техника и подала ствол на охлаждение. К 17.26 пожар был полностью ликвидирован.
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