Аукенов назначен вице-министром труда и соцзащиты РК

Он сменил на этом посту Светлану Жакупову.

Светлана Жакупова покинула пост вице-министра труда и соцзащиты Казахстана. Ее сменил Ерлан Аукенов, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства страны.

Постановлением Правительства РК Аукенов Ерлан Муратович назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Ранее занимавшая данный пост С. Жакупова освобождена от должности по собственному желанию согласно поданному заявлению.

Ерлан Аукенов родился 5 сентября 1984 года в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, университет Bradford (по программе "Болашак"), Международную академию бизнеса, Лондонскую школу экономики и политических наук.

В различные годы работал в Министерстве образования и науки РК, РОО "Молодежный Центр Лидер XXI века", ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана", АО "Национальный научно-технологический холдинг "Самғау".

В 2010-2011 годы — заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

В 2011-2014 годы — государственный инспектор Администрации Президента РК.

В 2014-2015 годы —заместитель акима Северо-Казахстанской области.

В 2015-2019 годы занимал должность заместителя акима города Алматы, курировал вопросы социального благосостояния.

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