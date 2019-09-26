Дарига Назарбаева: Северная Македония - важный политический партнер Казахстана

Председателm Ассамблеи Республики Северная Македония выразил заинтересованность в укреплении связи с Казахстаном во всех сферах.

Председатель Сената Дарига Назарбаева встретилась с Председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Талатом Джафери, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем приветственном слове Дарига Назарбаева подчеркнула, что Казахстан рассматривает Северную Македонию в качестве важного политического партнера и поэтому первый официальный визит парламентской делегации Республики с момента установления дипломатических отношений между странами имеет особое значение.

Спикер Сената отдельно отметила большой прогресс в Европейской интеграции Северной Македонии:

- Мы вас поздравляем и рассчитываем, что наше сотрудничество продолжится, Северная Македония будет нашим надежным другом.

Спикер Сената также выразила уверенность, что визит Т.Джафери положит начало новому этапу взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

- Впервые Совещание спикеров парламентов стран Евразии проходит в столице Казахстана – Нур-Султане. Все эти встречи говорят о том, что роль парламента в интеграционных процессах на территории Евразии с каждым годом увеличивается, - сказала Глава Сената.

Со своей стороны, Председатель Ассамблеи Республики Северная Македония Талат Джафери также выразил заинтересованность в укреплении межпарламентских связей.

По словам Т.Джафери, Республика Северная Македония поддерживает все международные инициативы Казахстана, особенно в направлении работы в рамках ООН и ОБСЕ. Он подчеркнул, что важно использовать весь потенциал двусторонних отношений для повышения уровня взаимодействия во всех сферах, в том числе в туризме, сельском хозяйстве, образовании.

Также в ходе переговоров Председатель Ассамблеи Республики Северная Македония попросил ускорить процесс в решении вопроса безвизового режима между странами.

- Это благоприятно отразится на торгово-экономическом направлении, - сказал он.

Дарига Назарбаева поддержала слова коллеги, сказав, что на сегодняшний день в Казахстане есть все условия для инвесторов, установлена крепкая законодательная база для развития бизнес-климата.

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