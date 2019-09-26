Пропавшую в Алматинской области школьницу вернули домой

Десятиклассница ушла из дома 22 сентября.

В Кегенскую районную полицию обратилась директор школы имени О. Жанабаева с заявлением о пропаже несовершеннолетней 15-летней ученицы 10 класса, передает МИА "Казинформ".

Со слов бабушки, с ней в селе Кеген проживает внучка, мать которой со вторым мужем живет в Алматы.

- 22 сентября 2019 года около 14 часов девочка вышла из дома и не вернулась. Раньше девочка никогда не уходила. Факт пропажи девочки зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, - сообщили в департаменте полиции региона.

- Ее нашли в селе Ыргели Карасайского района, где временно проживает ее мама. Со слов девочки, она просто соскучилась и уехала, никого не предупредив, так как боялась, что ей не разрешат навестить маму. Найденная беглянка после 4-дневного общения с мамой благополучно возвращена бабушке и взволнованным пропажей учителям, - пояснили в полиции.

Полицейские Алматинской области предупреждают родителей не оставлять детей без присмотра и по каждому случаю их пропажи своевременно сообщать в полицию. С начала года блюстители порядка разыскали 110 объявленных в розыск без вести пропавших несовершеннолетних.

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