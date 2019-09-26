Ряд дерзких преступлений совершила группировка в Костанае

Полиция вышла на след ОПГ и задержала подозреваемых.

Полиция Костанайской области пресекла деятельность организованной преступной группировки, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Алау".

Только в течение сентября задержанные совершили ряд уголовных преступлений в Костанае и его окрестностях. В Мичурино из коттеджа были украдены деньги, золото, банковские карты, угнан дорогой автомобиль. Преступники проникли в дом ночью, когда хозяева спали. Ущерб составил более 10 миллионов тенге. Позже автомобиль обнаружили перевернутым в кювете на въезде в Рудный.

Спустя четыре дня в Затобольске было совершено разбойное нападение на охранника на частной территории. Преступники были в черных масках, одеты во все черное. Напали с молотком, связали охранника, вытащили два металлических сейфа, погрузили их в автомашины, принадлежащие охраннику, и скрылись с места преступления. Через сутки автомобиль и вскрытые сейфы обнаружили в Осиновке.

Через несколько дней из частного дома в Костанае были украдены золотые изделия, техника, норковая шуба на сумму почти два миллиона тенге.

Следы преступлений удалось обнаружить в одном из ломбардов Костаная. Полицейские вышли на двух подозреваемых, обоим по 32 года. Оба ранее судимы за кражи, грабежи, угоны. Один - житель областного центра, второй + житель Рудного. Одного из подозреваемых задержали в Рудном на съемной квартире, где изъяли вещественные доказательства: норковую шубу, ноутбук, сканер. Второго задержали в Затобольске. Подозреваемый перечислил ломбарды, в которые сдавали золото.

В настоящее время они арестованы, ведется расследование. По подозрению в соучастии им проверяются еще несколько человек.

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