Сотни женщин и детей страдают от бытового насилия в Шымкенте

Многие приходят за помощью в городской кризисный центр.

В Шымкенте более 400 женщин и детей стали жертвами бытового насилия с начала года. Такую статистику озвучили в городском кризисном центре. Туда зачастую за помощью приходят, те, кто пострадал от рук домашних тиранов. В медучреждении стараются оказать психологическую и материальную помощь. Но душевные раны после морального истязания залечить непросто, передает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Многодетная мама Раушан Жунисбекова одна из постоялиц центра. Это учреждение стало для нее убежищем и защитой от мужа-тирана. Женщина с ужасом вспоминает, как спустя годы совместной жизни супруг систематически избивал ее и семерых детей.

- Он бьет не только меня, но и детей. Ему все равно. Одна из дочерей не выдержала такого и вышла замуж в раннем возрасте. Идти мне некуда. Не знаю, что делать. К нему я не пойду. Это решено, - пожаловалась Раушан Жунисбекова.

Как и Раушан от собственных мужей-отцов сбежали и живут в центре 9 женщин и 27 детей. Всем им требуется психологическая помощь специалистов. Для них открыли медицинский кабинет. Вот только оставаться здесь можно не больше полугода

- Наш центр Самғау сенім принимает тех, у кого сложная судьба. Здесь те, кто устал от насилия и не видит никакой помощи. Мы стараемся помочь всем. Стараемся найти работу. Но с этим нужно что-то делать. Все-таки мы люди, - сказал сотрудник центра адаптации Абушакир Икрамхан .

Кризисный центр рассчитан на 50 мест. С момента открытия в медицинском учреждении помогли более 700 (семистам) жертвам семейных тиранов. По данным полицейских, проблема домашнего насилия на юге страны, одна из самых актуальных.

- В каждом районе 25-30 таких случаев происходит. По каждому из них отрабатывает участковый. Нарушителей привлекают к административной ответственности, - сообщил сотрудник ДП г.Шымкента Галымжан Жетыбаев.

С начала года за поддержкой обратились более 400 женщин и детей. Под опеку государства определили свыше 2 тысяч человек. По словам специалистов, главное не молчать, а вовремя обратиться за помощью в компетентные органы.

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