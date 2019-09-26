Три года новоселы Хромтау живут без коммуникаций

Они мерзнут и живут без воды.

В Актюбинской области жители целого микрорайона боятся замерзнуть. Уже три года новоселы ждут обещанного газа, но вынуждены скупать обогреватели. Оказалось, что газопровод был проложен с нарушениями. Акимат теперь судится с подрядчиком и пытается устранить недоделки. Жители же уверены, что чиновники сами уж больно нерасторопны, ведь и воды половина микрорайона получить тоже не может, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Новый микрорайон на окраине Хромтау называют: 22-й квартал. Людям начали выдавать тут землю еще три года назад. Коммуникации обещали провести в ближайшее время. Понадеявшись на чиновников, люди начали строить дома. Тем более что медлить было нельзя, ведь неосвоенную землю могли вернуть государству. О том, что обещанного три года ждут, новоселы узнали на себе.

Айдана Кулымбаева:

– Они какие-то свои аллейки поливают, цветы. Бесполезные. Лучше бы они давали воду народу, людям. Чтоб они вот могли… Там есть и многодетные, без машин, баклашками воду таскают!

Люди говорят: просили чиновников организовать регулярный подвоз воды, но просьба так и осталась без ответа. Выкопать колодец тоже проблематично, уж очень глубоко вода. Поэтому теперь в домах повсюду тазики, ковши и емкости всех мастей. Уставшие от такого неустроенного быта люди теряют терпение.

Роза Байленова:

– Воды нету, газа нету. Вот мерзнем! Дети у меня болеют и внуки, сама тоже болею.

Мерзнут оттого, что и газа в микрорайоне тоже нет! А температура воздуха за окном уже стремится к нулю. Поэтому дома они кутаются потеплее и наматывают киловатты электричества обогревателями. Газопровод в микрорайоне есть, однако запустить его никак не могут. С подрядчиком даже пришлось судиться.

Сагындык Шабикбаев, аким г. Хромтау:

– Проблема в том, что в газопроводе имеется вода. Мы эту воду сейчас продуваем. Сейчас продув у нас почти закончился, на 80%. Ну, к 1 октября мы планируем успеть.

Чиновники обещают решить и проблему с водой. Все наладить планируют к концу ноября. А пока просят запастись терпением и снова подождать.

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