Глистов и паразитов нашли в Бухтарме

На дне водохранилища обнаружилась сточная труба и фекальный ил.

Водолазы обнаружили на дне Бухтарминского водохранилища сточную трубу, а вокруг - тонны фекального ила. Пробы независимых экспертов Восточного Казахстана повергли жителей области в шок. Превышение лактоз кишечной палочки в воде в 70 тысяч раз превышает норму, сообщает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

В августе жители поселка Новая Бухтарма сняли видео, где из аварийной канализационной трубы базы отдыха «Голубой Залив» в Бухтарминское водохранилище текут сточные воды. Специалисты департамента экологи сделали анализ, воду признали чистой, превышение опасных инфекций в акватории не обнаружили, сточную трубу не нашли. Тогда жители пригласили независимых экспертов. Водолазы в 80 метрах от побережья обнаружили источник загрязнения.

Сергей Акентьев, житель п. Новая Бухтарма:

- Со дна водолазы взяли пробы, вот результат этой пробы. Как я уже говорил, 70 тысяч единиц превышен, при норме в 5 тысяч единиц. Получается, огромное количество фекалий, глистов, паразитов, а это именно бактерии.

После таких заключений достоверность госэкспертизы теперь проверит областная прокуратура. Также следователи надзорного органа должны выяснить, работает ли вообще канализационная система «Голубого залива» и как долго фекальные стоки дома отдыха сбрасывались в Бухтарминское водохранилище. Ответить придется и государственным экспертам, которые, к слову, до сих пор утверждают, что в ходе проверки ничего опасного в водохранилище не обнаружено.

Дмитрий Ковригин, руководитель департамента экологии ВКО:

- Наше ведомство неоднократно брало пробы, все они чистые. Теперь проходят следственные действия относительно очистных сооружений, будут запрашиваться сведения о расходе электроэнергии о расходе хлора, наличия илов на площадках – это косвенная информация, которая будет показывать работоспособность сооружения. После этого прокуратурой будут предприняты действия по привлечению к ответственности и взысканию ущерба.

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