Названа дата следующего боя Хабиба

Нурмагомедов вернется в октагон лишь в 2020 году.

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в марте или апреле 2020 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

- Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель, - сказал он.

Также собеседник агентства уточнил, что место проведения боя еще не обсуждалось.

Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения.

Ранее среди возможных соперников 31-летнего Нурмагомедова назывались Тони Фергюсон и Жорж Сен-Пьер.

Конор Макгрегор хочет реванша, но представители Хабиба несколько раз отрицали возможность проведения этого поединка.

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