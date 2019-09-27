Нашли в овраге: убийца своего друга оправдывается вымогательством

По заявлению обвиняемого, у него требовали крупную сумму.

В Алматинской области судят предполагаемого убийцу 24-летнего Вакиля Мамедова. Он пропал при странных обстоятельствах в начале года. Родственники и полицейские искали его почти неделю. Тело парня нашли в овраге на окраине поселка. Следствие считает, что 18 ножевых ранений погибшему нанес его лучший друг, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Судебное заседание проходит в открытом режиме. Но подсудимые попросили не показывать их лица. Евгения Федорова обвиняют в убийстве, а его друга – в недонесении о преступлении. Показания они дадут в конце процесса.

Судмедэксперт считает, что Вакиль Мамедов погиб от ударов ножом. Адвокат предполагаемого убийцы в свою очередь заявил: погибший якобы вымогал у его подзащитного 200 тысяч тенге. Что интересно, 21-летний Евгений искал пропавшего друга вместе с остальными. А потом признался в убийстве и показал место, где закопал труп.

Талгат Мылтыкбаев, адвокат:

– Сам факт убийства, конечно, он есть. Это большое горе, но это горе не только для потерпевших, но и для семьи подсудимых. Дело в том, что на стадии следствия органы уголовного преследования говорили, что данное преступление спровоцировано незаконными действиями самого погибшего, который занимался вымогательством денег.

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