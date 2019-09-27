Опасные медотходы нашли в лесу в Костанайской области

Костанайский облаздрав находка удивила.

Свалку из опасных медицинских отходов нашли в лесу в Костанайской области. Во время обхода территории на нее наткнулись лесники. Среди деревьев лежали мешки со шприцами, капельницами и контейнерами. Часть отходов принадлежала местному противотуберкулезному диспансеру. Теперь экологи боятся, что в регионе может вспыхнуть эпидемия, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Мешки со шприцами, капельницами и странные пластиковые контейнеры. Большую свалку медицинских отходов нашли лесники Пригородного лесхоза между поселками Бозбек и Казахстанец. Специалист уверяет, лежат они там меньше месяца. Костанайский облаздрав находка удивила. По словам чиновников, отходы должны были утилизировать десять лет назад. Сейчас в ведомстве разбираются, кто выбросил мешки с опасным содержимым и какой организации они принадлежат.

Ануар Едрисов, руководитель отдела управления здравоохранения акимата Костанайской области:

- Данные медицинские отходы принадлежат Затобольской межрайонной противотуберкузезной больнице и психиатрической больнице, которая находится в Затобольске. Ежегодно, как и в 2009-2010 годах, медицинские организации заключают договора с поставщиками на вывоз и утилизацию медицинских отходов. В настоящее время создана рабочая группа.

Экологов находка встревожила. Ученые видят в ней опасность, которая может привести к эпидемии. Особенно их беспокоят отходы из противотуберкулезной больницы.

Сергей Мукашев, государственный экологический инспектор Департамента экологии Костанайской области:

- Данные отходы могут нести серьезную опасность, в случае того, если подтвердится факт, если в них действительно имеется туберкулезная инфекция определенная, которая может распространяться в естественной среде. Мы сделали официальные запросы в компетентные органы, в курсе органы санэпиднадзора по Костанайскому району, по области.

Сейчас в области работает специальная комиссия из экологов, санэпидемиологов и полицейских, которая выясняет кто виновен в том, что опасные отходы не были вовремя утилизированы и оказались на открытой местности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!