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В Костанае рассматривают дело о драке, приведшей к убийству

Перед судом предстал 27-летний житель города.

Фото : imag.one27 сентября 2019, 06:00

В Костанае состоялись предварительные слушания по делу о смертельном ножевом ранении, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Преступление было совершено 14 июля и попало на видео, которое затем опубликовали в сети.

На кадрах видно, как два парня нападают на одного, потом дерущиеся выходят из кадра. В это время одному из них и был нанесен удар ножом. Раненный появляется в кадре, ему в считанные секунды становится плохо, он падает на землю и замирает.

Пострадавшим оказался 33-летний костанаец. Он скончался в машине скорой помощи. Перед судом предстал 27-летний житель города.

По данным полиции, участники драки прежде ни в чем криминальном замечены не были. Между собой не знакомы. Конфликт возник спонтанно.


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