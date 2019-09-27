Президент Казахстана дал мировому сообществу важный месседж - Абаев

Это была первая поездка Касым-Жомарта Токаева в США в качестве президента.

Визит Касым-Жомарта Токаева в США получился очень насыщенным. Наш президент – видный дипломат, за плечами которого большой опыт работы, в том числе заместителя секретаря ООН. Поэтому в здании на Манхеттене, он находился в кругу своих давних друзей и коллег. Об этом заявил министр информации и общественного развития Даурен Абаев будучи в гостях у программы "Открытый диалог", сообщает Zakon.kz.

Во многом поэтому атмосфера встречи с генсеком ООН Антониу Гуттеришем была теплой, считает министр.

Это была первая поездка Касым-Жомарта Токаева в США в качестве президента. По сути его выступление на общих дебатах было презентацией его видения не только острых международных вопросов, но и внутреннего развития Казахстана.

- Международному сообществу, на мой взгляд, был дан важный месседж о том, что наша страна готова и будет идти по пути демократических реформ. Президент выразил свое видение лаконично, но емко: "Разные мнения – одна нация", - говорит Даурен Абаев.

Он добавил, что события такого масштаба - хорошая возможность для лидеров стран провести переговоры с коллегами "на полях". И наш президент провел встречи, в том числе и с деловыми и политическими кругами США. Встреча состоялась и с Дональдом Трампом. Все это показывает, как важен был этот визит для нашей страны.

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