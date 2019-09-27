Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ночью в Алматы нашли пропавшего мальчика-аутиста

Поисками ребенка занимались несколько специально созданных поисковых групп.

Фото : Пресс-служба ДП города Алматы27 сентября 2019, 07:43

Алматинске полицейские вернули домой пропавшего 13-летнего Тимура Юсупова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

По данным пресс-службы, поисками ребенка после сигнала о его безвестном исчезновении занимались несколько специально созданных поисковых групп.

- Около часа ночи мальчика в Ауэзовском районе обнаружил экипаж дорожно-патрульной полиции. Благо, все с ним в порядке, ребенок заблудился. Затем сотрудниками нашего подразделения Управления полиции Алмалинского района Тимур был передан родным, сообщила начальник отдела ювенальной полиции УМПС ДП города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

О том, что 26 сентября из реабилитационного центра "Кенес" ушел и пропал мальчик-аутист, написали волонтеры на страницах Instagram-аккаунта volontery_almaty_lider.kz.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты