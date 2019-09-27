Ночью в Алматы нашли пропавшего мальчика-аутиста

Поисками ребенка занимались несколько специально созданных поисковых групп.

Алматинске полицейские вернули домой пропавшего 13-летнего Тимура Юсупова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

По данным пресс-службы, поисками ребенка после сигнала о его безвестном исчезновении занимались несколько специально созданных поисковых групп.

- Около часа ночи мальчика в Ауэзовском районе обнаружил экипаж дорожно-патрульной полиции. Благо, все с ним в порядке, ребенок заблудился. Затем сотрудниками нашего подразделения Управления полиции Алмалинского района Тимур был передан родным, сообщила начальник отдела ювенальной полиции УМПС ДП города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

О том, что 26 сентября из реабилитационного центра "Кенес" ушел и пропал мальчик-аутист, написали волонтеры на страницах Instagram-аккаунта volontery_almaty_lider.kz.

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