Ночью в Алматы нашли пропавшего мальчика-аутиста
Поисками ребенка занимались несколько специально созданных поисковых групп.
Фото : Пресс-служба ДП города Алматы27 сентября 2019, 07:43
Алматинске полицейские вернули домой пропавшего 13-летнего Тимура Юсупова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.
По данным пресс-службы, поисками ребенка после сигнала о его безвестном исчезновении занимались несколько специально созданных поисковых групп.
- Около часа ночи мальчика в Ауэзовском районе обнаружил экипаж дорожно-патрульной полиции. Благо, все с ним в порядке, ребенок заблудился. Затем сотрудниками нашего подразделения Управления полиции Алмалинского района Тимур был передан родным, сообщила начальник отдела ювенальной полиции УМПС ДП города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.
О том, что 26 сентября из реабилитационного центра "Кенес" ушел и пропал мальчик-аутист, написали волонтеры на страницах Instagram-аккаунта volontery_almaty_lider.kz.
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